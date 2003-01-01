Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

Лесные хищники отправились на поиски добычи в Новую Вилгу.

Вчера, 20 декабря, посёлок Новая Вилга в Прионежском районе навестила стая диких волков. Прогулку зверей запечатлела на камеру местная жительница Валентина Исакова.

Хищники бродили по улицам в поисках добычи. Неизвестно, чем мог закончиться этот визит, если бы не пассажирский автобус, который, проезжая мимо, спугнул животных. Незваные гости тут же убежали обратно в лес.

Ранее мы писали, что охотники застрелили трёх волков, беспокоивших жителей посёлков Прионежского и Суоярвского районов.

По информации Минприроды региона, в населённые пункты волков, как правило, привлекают безнадзорные собаки. Для безопасности питомцев их рекомендуется держать в закрытом помещении или на огороженной придомовой территории. Сообщить о выходе хищников к людям можно по телефону ведомства: +7 921 222-05-25.