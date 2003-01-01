РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Ёлки 12»: новая версия новогоднего кинохита снова на больших экранах
19 декабря, 16:08 Статьи
Обществоведение
«Наконец-то прошли всех врачей»: как акция «Вечер здоровья» экономит время работающих жителей Карелии
19 декабря, 15:35 Статьи
Тема недели
Глава Карелии подвел итоги года в формате прямой линии
18 декабря, 20:00 Статьи
Новости

Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском

13:23

Карельский Дед Мороз принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

11:56

Между Россией и Малайзией планируют запустить прямое авиасообщение

10:45

Несовершеннолетние вандалы из Питкяранты оборвали гирлянды в заводском сквере

09:34

Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

08:59

Названа Молодежная столица России в 2026 году

08:02

Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

00:10

Артур Парфенчиков и Владислав Третьяк открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте

19:00

Плюсовая температура: прогноз погоды на 21 декабря

18:00

Ночью автомобиль врезался в опору ЛЭП в Петрозаводске

17:00

«Все должно выстраиваться вокруг семьи»: Шандалович назвал главные темы Прямой линии с президентом

16:01

В доме престарелых в Подмосковье в результате отравления погибли три человека и около 30 пострадали

15:30

Кони и винтаж: в Петрозаводске открылась новогодняя арт-барахолка «Винтажный цех»

14:18

«Маяк» из Карелии участвует в конкурсе лучших въездных стел России

13:30

В Карелии сохранят часть железнодорожных маршрутов, от которых планировалось отказаться

12:21

Карелия вошла в тройку лидеров в России по спросу на аренду автомобилей

11:29

Опубликованы фото и видео с места жесткой массовой аварии под Петрозаводском

10:42

Под Петрозаводском утром произошло страшное массовое ДТП

10:18

Опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах

09:58

Мошенники обманули жителей трех районов Карелии на 2 миллиона рублей

09:31

Приполярную чайку заметили в Беломорском районе

09:00

Карельская лыжница в призерах на всероссийских соревнованиях среди юниоров

08:30

После пожара семья из Петрозаводска просит о помощи

08:00

Кольцо Наполеона похищено из его последней штаб-квартиры в Бельгии

00:10
Стая волков вышла к жителям посёлка под Петрозаводском
Сегодня 13:23 Происшествия
Поделиться

Лесные хищники отправились на поиски добычи в Новую Вилгу.

фото: © скриншот видео

Вчера, 20 декабря, посёлок Новая Вилга в Прионежском районе навестила стая диких волков. Прогулку зверей запечатлела на камеру местная жительница Валентина Исакова.

Хищники бродили по улицам в поисках добычи. Неизвестно, чем мог закончиться этот визит, если бы не пассажирский автобус, который, проезжая мимо, спугнул животных. Незваные гости тут же убежали обратно в лес.

Ранее мы писали, что охотники застрелили трёх волков, беспокоивших жителей посёлков Прионежского и Суоярвского районов.

По информации Минприроды региона, в населённые пункты волков, как правило, привлекают безнадзорные собаки. Для безопасности питомцев их рекомендуется держать в закрытом помещении или на огороженной придомовой территории. Сообщить о выходе хищников к людям можно по телефону ведомства: +7 921 222-05-25.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки
Открыто раннее бронирование квартир в самом видовом доме нового района «Талоярви. Город у воды»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение