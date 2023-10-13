Дикий зверь оставил без обеда работников предприятия в Карелии

Жительница Костомукши рассказала о лисицах, крадущих еду у местных рабочих.

В официальном паблике Минприроды Карелии в комментариях к статье о рационе лисиц жительница Костомукши поделилась видео, как рыжий хищник хватает на местном предприятии со скамейки печенье, предназначавшееся для собак.

«А ещё лисы пробираются в вагончики и воруют у работников что-нибудь покушать. Однажды осталась без обеда», — рассказала автор видео.

Ранее лисица была замечена у стадиона в самом центре Петрозаводска.