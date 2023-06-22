Дилерский центр китайских Honda открылся в Петербурге

Как выяснили наши коллеги, параллельный импорт творит чудеса.
В Петербурге открылся новый дилерский центр Хонды.
Однако сам известный японский производитель к нему отношения не имеет. Машины будут поставлять с завода Honda в Китае.
Так или иначе, продавец обещает гарантию на автомобили в три года или на 100 тысяч километров пробега. Модели сулят самые разные.
Цены на них знает проект «Жизнь и кошелек».
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