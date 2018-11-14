Дима Билан стал заслуженным артистом России

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Президент России Владимир Путин присвоил эстрадному певцу Диме Билану звание заслуженного артиста.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет RT.
Как указывается в документе, звание присвоено "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Ранее заслуженными артистами стали актёры Дмитрий Дюжев и Светлана Ходченкова.
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