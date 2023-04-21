Дина Чечкаускис: «Сомнений в правильности выбора не было»

Лучшим медработником Карелии в 2023 году стала участковый терапевт петрозаводской поликлиники № 1 Дина Павловна Чечкаускис.
«Столица на Онего» публикует интервью с лучшим медицинским работником 2023 года.
Дину Чечкаускис выбрали жители республики в результате голосования, проведенного Минздравом Карелии в социальных сетях.
О выборе профессии, вуза, о спорте и отдыхе, а также воспитании ребенка и себя - читайте в нашем материале.
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