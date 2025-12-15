«Динамо-Карелия» одержала волевую победу над «Тайфуном» во Владивостоке

«Динамо-Карелия» выиграла в серии бросков на выездном матче во Владивостоке.
Очередная встреча в рамках регулярного чемпионата МХЛ прошла во Владивостоке. «Динамо-Карелия» встретилась с местным «Тайфуном». Обе команды выступают в «серебряном» дивизионе Западной конференции. «Тайфун» на третьем месте, а «Динамо-Карелия» — на 10-й строчке турнирной таблицы.
Счет открыли хозяева льда: шайбу забил Иван Фомин. В остальном первый период проходил на равных. На 26-й минуте игры динамовец Евгений Новиков сравнял счёт. Большинство голов было заброшено в ворота в заключительном отрезке. Сначала Артём Плаксин вывел «Тайфун» вперёд. В концовке встречи игра раскрылась, и команды забросили пять шайб на двоих за 12 минут. Сначала Александр Шалабанов увеличил перевес «Тайфуна» до двух шайб. Затем Илья Базанов реализовал большинство и сократил отставание динамовцев до минимума. Однако через минуту Олег Огнёв вернул прежний перевес в счёте команде хозяев. Затем игроки «Динамо-Карелии» реализовали два большинства. Богдан Козловский оформил дубль и перевёл игру в овертайм.
Дополнительная пятиминутка не выявила победителя, а в серии бросков Евгений Новиков принёс волевую победу «Динамо-Карелии». 5:4 - счет матча.
После выездной серии команда возвращается в Карелию. Первая игра уже в пятницу, 19 декабря. «Динамо-Карелия» сыграет домашний матч с «Атлантом». Команда также играет в «серебряном» дивизионе Западной конференции. «Атлант» на восьмой, а «Динамо-Карелия» — на 10-й строчке турнирной таблицы.
