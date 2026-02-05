«Динамо-Карелия» подарила болельщикам долгожданную победу

«Динамо-Карелия» взяла реванш у команды «Капитан» из Подмосковья.

Первая игра, прошедшая 2 февраля, завершилась победой гостей со счетом 3:2, накануне динамовцы смогли отыграться. Напомним, обе команды играют в «серебряном» дивизионе.

«Динамо-Карелия» открыла счет уже на третьей минуте: Иван Афанасьев молниеносно забил после вбрасывания. Вскоре игроки нашей команды дважды получили удаления, и второе меньшинство обернулось пропущенной шайбой. Александр Вдовцов сравнял счет. В начале второго периода команда из Карелии вышла вперед: Савелий Семеновцев забросил шайбу в ворота соперников. На 37-й минуте хозяева увеличили отрыв после броска Аскара Мустаева — счет 3:1.

В финальной трети гости смогли забросить еще одну шайбу, автором гола стал Степан Вишняков. В итоге счет вновь 3:2, но на этот раз в пользу динамовцев. Благодаря этой победе команда набрала 23 очко в молодёжной хоккейной лиге, что является рекордом за всю историю выступления в этом соревновании.

— Шикарный матч. Не побоюсь такого громкого слова — уровня Плей офф. Ребята молодцы, спасибо болельщикам, дождались, верили в нас, и парни сегодня не подвели, — прокомментировал игру тренер команды Дмитрий Крамаренко.



— Вау, парни! Во выдали, во наволидолили! Очень интересный матч сегодня получился. Андрей Филиппов — герой, сегодня, без него, такого результата бы не было. Да и на трибунах, наконец-то, начинается появляться атмосфера праздника. Заслуженная победа, вчера удача была на стороне соперника, сегодня уже повезло, моментами, нам. Спасибо за эмоции, парни! — написали в паблике клуба болельщики

В следующем матче «Динамо-Карелия» сыграет против «Академии Михайлова» из Тульской области. Это команда «золотого» дивизиона. Она занимает шестую строчку в турнирной таблице. Наша занимает предпоследнюю строчку в «серебряном».