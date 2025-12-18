«Динамо-Карелия» уступила гостям в домашнем матче

«Динамо-Карелия» встретилась на домашнем льду с командой из Московской области «Атлант». Гости одержали волевую победу.
Игра прошла в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Обе команды представляют «Серебряный» дивизион Западной конференции. «Атлант» располагается на восьмой строчке с 22 очками в копилке. «Динамо-Карелия» находится на две позиции ниже с 18 очками в активе.
В начале встречи динамовец Илья Базанов воспользовался ошибкой защитников «Атланта» и открыл счёт в матче. На первых минутах второго отрезка Степан Тарасенко реализовал большинство гостей и сровнял счёт. За три минуты до финальной сирены Егор Лавров забил, и гости вырвались вперед. До финальной сирены счёт не изменился. Игру прокомментировал и тренер нашей команды Дмитрий Крамаренко.
— Соперник превосходил нас в движении сегодня. Но в любом случае дотерпели в обороне, выдержали. Нельзя было удаляться, отдавать сопернику инициативу. Нельзя было пропускать последний гол. Надо было играть самоотверженно, сказал тренер.
— Напряженная игра получилась, видно что парни очень уставшие, сил хватило только на первый период. Сегодня должно было лежать минимум 5 шайб, но Кирилл Бондаренко творил что-то невероятное. Ненужные удаления испортили игру, потратили силы, и по итогу не дотянули. Посмотрим, что будет завтра. Верим в команду! — написал один из болельщиков.
Второй матч команды сыграют в Кондопоге завтра, 20 декабря. Стартовое вбрасывание состоится в 13:00. Это будет заключительная игра в этом году.
Ранее «Динамо-Карелия» одержала волевую победу над «Тайфуном» во Владивостоке.