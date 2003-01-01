«Динамо-Карелия» уступила «Красной Армии» на домашнем льду в Кондопоге

«Динамо-Карелия» встретилась на домашнем льду с одним из лидеров «Золотого дивизиона» МХЛ — «Красной Армией».

В субботу, 22 ноября, московская команда «Красная Армия» с большим отрывом победила «Динамо-Карелию» в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Напомним, наша команда сейчас находится на девятом месте «Серебряного» дивизиона Западной конференции. «Красная Армия» после пяти побед располагается на второй строчке в «Золотом» дивизионе Запада.

На третьей минуте первого периода Владимир Штырхунов забросил шайбу и вывел команду гостей вперёд. До перерыва у «армейцев» были шансы удвоить перевес, но сделать им этого не удалось. В концовке второй двадцатиминутки гости смогли увеличить перевес в счёте до трёх шайб. На 44-й минуте встречи хозяева поля — «Динамо-Карелия» забила единственный гол встречи. Сделал это Иван Афанасьев. Отрыв был всего две шайбы, но на 53-й минуте матча гости его увеличили двумя голами и спустя три минуты забили еще один финальный. В итоге счет матча — 6:1 в пользу красноармейцев. Игру проккомментировал тренер нашей команды Дмитрий Крамаренко.

— Если одним предложением «Крались, крались…». Дальше все знают продолжение. В целом очень жаль, что много труда было сделано. Парни сражались. Счет не отражает действительность. К сожалению, наша ментальность и наш уровень не позволяют пока с таким соперником зацепиться за положительный результат, — рассказал тренер «Динамо-Карелия».



Добавим, что в ходе игры травмы получил вратарь Кирилл Бондаренко. Очередной матч пройдет сегодня, 24 ноября. Вновь на домашнем льду. В этот раз «Динамо-Карелия» примет действующего чемпиона Молодежной хоккейной лиги — московский «Спартак». Трансляция по ссылке.

Напомним, предыдущая встреча «Динамо-Карелия» с МХК «Спартак MAX» завершилась со счетом 4:5.