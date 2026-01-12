«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Атланту» во второй раз подряд

Хоккейный клуб «Динамо-Карелия» продолжил выездную серию игр, вновь встретившись с мытищинским «Атлантом».

И вновь победа осталась за хозяевами льда, на этот раз наша команда проиграла со счётом 5:3. Таким образом, «Атлант», занимающий восьмое место в «Серебряном» дивизионе, укрепил свою позицию. Карельское «Динамо» находится на десятой строчке турнирной таблицы.

Матч получился напряжённым и зрелищным, с постоянной сменой лидерства. Уже на 4-й минуте Егор Марининов открыл счёт, выведя вперёд «Динамо-Карелию». Однако «Атлант» быстро сравнял счет усилиями Семёна Кузнецова. Ещё до первого перерыва Савелий Корзик вернул гостям преимущество — 2:1.

Во втором периоде Григорий Болбат сравнял счёт, реализовав большинство. Основная интрига решилась в середине третьей двадцатиминутки, когда хозяева за 11 секунд забросили две шайбы — отличились Никита Мыльников и Егор Лавров. Преимущество в две шайбы стало психологически решающим, хотя «Динамо-Карелия» не сдавалась: за две минуты до конца Корзик еще раз забил и сократил отставание. Но за пять секунд до финальной сирены Алексей Крылов поразил пустые ворота гостей, поставив окончательную точку — 5:3.

Несмотря на поражение, главный тренер карельской команды, комментируя игру, отметил, что его подопечные провели достойный матч и не уступали сопернику в игре. Он выделил как положительные моменты — создание большего количества голевых моментов, так и ключевые упущения: нереализованные выходы «один на один» и игру в большинстве, а также недостаточную эффективность во вбрасываниях, где соперник имел двукратное преимущество.

— Болельщики будут спрашивать про вратарскую линию. Филиппов уехал на экзамены в институт, Бондаренко травмировался. Дали шанс Альбицкому, - прокомментировал тренер.

«Динамо-Карелия» 18 января в Москве встретится со столичным «Динамо». Это команда «золотого» дивизиона, она занимает третью строчку турнирной таблицы.