«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Динамо» СПб

Заключительная игра в этом году завершилась поражением «Динамо-Карелия», но борьба была упорной.

В Петербурге в рамках регулярного чемпионата МХЛ встретились «Динамо-Карелия» и «Динамо» СПб. Обе команды — с предпоследних строчек разных дивизионов Западной конференции. Хозяева занимали восьмое место в «золотом», карельская команда шла десятой в «Серебряном» дивизионе.

В первом периоде петербуржцы забросили шайбу — отличился Олег Чипсанов. Во втором временном отрезке карелы переняли инициативу, в два раза чаще атаковали ворота соперника, но не смогли реализовать ни один момент. Заключительная треть матча началась результативно — команды забили три гола за пять минут. Чипсанов во второй раз пробил ворота гостей, вскоре Владимир Бахтов укрепил преимущество до 3:0, но спустя 22 секунды динамовец Егор Марининов забросил в ворота шайбу. Жёсткая эмоциональная борьба привела к двум обоюдным удалениям за грубость. На предпоследней минуте Марининов забил второй гол, сократив отставание на табло до минимального.

Однако гости не успели отыграться и уступили в третьей встрече подряд. 3:2 в пользу петербуржцев — счет матча. Ход игры прокомментировал тренер нашей команды Дмитрий Крамаренко.

— В первом периоде соперник владел инициативой. Во втором и третьем периоде инициатива была на нашей стороне. Мы хорошо играли в давление. Сделали в районе 50-ти силовых приёмов за игру, по современному хоккею это очень много. Парни сражались, бились, летели, забрали инициативу. Но, к сожалению, игру не выиграли. Пропустили те голы, которые не должны пропускать. Защитники 2 на 1-го игрока пошли, оставили игрока на пятаке, получили гол в меньшинстве. И пропустили гол со стандарта, где наш защитник смотрел хоккей, а на пятаке игрок проиграл в чистую вбрасывание. Пас на дальнюю. Это не с инициативы соперника, а индивидуальные ошибки. Но это наш уровень, пока. Мышления уровень наш. Уровень нашей реакции. В целом по игре — парни молодцы, сражались до конца, не сдавались. Хотели забрать игру, но не хватило времени и удачи. Сняли вратаря в концовке, отыграли один гол. Были у нас шансы, к сожалению, не получилось сравнять, — сказал тренер.

Следующая игра состоится уже в новом 2026 году — «Динамо-Карелия» встретится с «Академией СКА» в Петербурге 8 января. Эта команда из «золотого дивизиона», занимает вторую строчку турнирной таблицы. карельские хоккеисты уже встречались с ней на домашнем льду. Тогда в упорно борьбе они обыграли гостей со счетом 6:5.