«Динамо-Карелия» в упорной борьбе вновь проиграла МХК «Спартак MAX»

«Спартак МАХ» и «Динамо-Карелия» обменялись девятью шайбами.

Сегодня, 18 ноября, «Спартак МАХ» во второй раз принимал «Динамо-Карелию» в рамках регулярного чемпионата МХЛ. Напомним, предыдущая встреча команд, прошедшая днём ранее, завершилась волевой победой спартаковцев. И сегодня они вновь в лидерах, но динамоцы уступили в упорной борьбе.

— Уступаем во втором матче МХК «Спартак MAX». Дубль оформил Илья Базанов, а по шайбе забросили Давид Дубинин и Егор Марининов, — написали в паблике клуба в ВК.

Как и в предыдущей встрече, счёт открыла команда «Динамо-Карелия»: Давид Дубинин попал в угол. Спустя минуту нападающий «Спартак МАХ» Денис Анисимов сравнял счёт. Через полторы минуты хозяева вышли вперёд после гола Ивана Вуйченко. Во второй половине периода Илья Базанов вернул преимущество «Динамо-Карелии», оформив дубль в течение трёх минут. Во втором периоде «Спартак МАХ» догнал гостей: Ярослав Огородников сравнял счет. За 28 секунд до конца двадцатиминутки Егор Марининов вновь вывел динамовцев вперёд.

На заключительную двадцатиминутку в ворота хозяев льда вышел Семён Котов. Спустя семь минут Иван Облащиков сравнял счёт до 4:4. Победная шайба спартаковцев отскочила от борта и закатилась между щитков вратарю «Динамо-Карелии». Счет 5:4 в пользу «Спартака МАХ». Исход игры прокомментировал тренер команды хозяев льда Дмитрий Максимов.

— Попросил потерпеть, сделать то, что отрабатываем на тренировках. Подучили защитников к атаке. Благодаря этому, может, и реализовали моменты. Ребята — молодцы, держат удар, сами где-то навязывают игру. Работаем над этим. За сегодняшнюю игру твердая тройка за борьбу силовую, — сказал тренер команды «Спартак МАХ».

После игры «Динамо-Карелия» вернется в Кондопогу, чтобы провести домашние матчи. 22 ноября динамовцы примут «Красную Армию», а 24 ноября МХК «Спартак». Обе команды из «золотого» дивизиона: одна на второй, другая на седьмой строчке в турнирной таблице. Наша команда в своем «серебряном» дивизионе закрепилась на восьмой позиции.