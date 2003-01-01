«Динамо-Карелия» встретится на кондопожском льду с «Сахалинскими акулами»

Два матча в рамках регулярного чемпионата МХЛ пройдут на домашнем льду.

В эти выходные — 13 и 14 сентября — в Кондопоге пройдут домашние матчи регулярного чемпионата МХЛ.

На ледовой арене Кондопоги «Динамо-Карелия» встретится с дальневосточными «Сахалинскими акулами». Начало игр в 13.00 в субботу и воскресенье.

Напомним, МХЛ объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» — 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». «Динамо-Карелия» в серебряном дивизионе конференции «Запад».

В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции: пять лучших команд дивизиона «Золотой» напрямую, ещё три места в двухматчевом противостоянии разыграют шестая, седьмая и восьмая команды дивизиона «Золотой» против трёх лучших команд дивизиона «Серебряный». Серии плей-офф 1/8 и ¼ финала играются до трёх побед, полуфинальные и финальная серии — до четырёх побед.

Карельская команда провела уже 4 матча: у нее три проигрыша и одна победа в овертайме. У «Сахалинских акул» три матча и три проигрыша.