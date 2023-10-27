Динитрокарбанилид в колбасе привезли едокам Петрозаводска

Россельхознадзор Карелии продолжает расследование инцидента, когда лекарственный препарат попал в продукцию петрозаводского предприятия.
По результатам исследований Россельхознадзора Карелии, в пробах полукопченой колбасы сорта «Деревенская» нашли динитрокарбанилид. Кроме того, в пробах «Карбонада свиного бескостного замороженного» производства того же комбината обнаружили бактерии рода Salmonella.
Установлено, что вышеуказанный препарат применялся производителем, ООО «Новгородский бекон», при выращивании цыплят-бройлеров, затем сырье привезли на предприятие в Петрозаводск.
24 октября информацию о нарушении сотрудники Россельхознадзора нашей республики передали коллегам в профильные органы.
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