Динитрокарбанилид в колбасе привезли едокам Петрозаводска

Россельхознадзор Карелии продолжает расследование инцидента, когда лекарственный препарат попал в продукцию петрозаводского предприятия.

По результатам исследований Россельхознадзора Карелии, в пробах полукопченой колбасы сорта «Деревенская» нашли динитрокарбанилид. Кроме того, в пробах «Карбонада свиного бескостного замороженного» производства того же комбината обнаружили бактерии рода Salmonella.

Установлено, что вышеуказанный препарат применялся производителем, ООО «Новгородский бекон», при выращивании цыплят-бройлеров, затем сырье привезли на предприятие в Петрозаводск.



24 октября информацию о нарушении сотрудники Россельхознадзора нашей республики передали коллегам в профильные органы.