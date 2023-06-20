Динозавры придут на место вырубленного парка в Петрозаводске

В мэрии Петрозаводска рассказали о планах благоустройства парка «Патриот» на Древлянке.

В популярном торговом комплексе Петрозаводска собираются создать тематический парк на тему динозавров. На территории в 14 тысяч квадратных метров установят пластиковые фигуры и таблички с описаниями древних ящеров, сделают новые дорожки и освещение.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Московского Комсомольца в Карелии».