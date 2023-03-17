«Диорама весны»: замерзшее озеро в Карелии стало фоном для удивительной картины (ФОТО)

Известный фотограф запечатлел застывшее сердце Карелии.
Известный карельский фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети выложил впечатляющую картину замерзшего озера, по форме напоминающего изображение сердца.
«Диорама весны. Пряжинский район Карелии», — раскрыл локацию автор.
Фото снято сверху, и окружающие озеро деревья оставили причудливые тени от заходящего солнца.
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