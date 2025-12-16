Директор ансамбля «Кантеле» рассказала о новой программе 

На прошлой неделе Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» представил зрителям премьеру уникальной программы «Магия движения / Kargun kojaduz».

О том, как все получилось, мы поговорили с директором творческого коллектива Натальей Львовой.

— Признаюсь, для меня это история успеха и нового витка развития Ансамбля «Кантеле». Эта программа — большое путешествие, в которое мы отправились вместе с коллегами больше года назад. А от идеи до большой сцены с «Магией движения» (6+) — целых два года! За это время прошли путь от тихого обсуждения идеи, умещавшейся в несколько строк, через сомнения, открытие образов до залитого лучами софитов фееричного выхода артистов в финале программы. Мы открыли зрителям закулисье творческого процесса, возможность увидеть, как рождается танец и понять, что за внешней легкостью и изяществом движений стоит огромная работа, наполненная энергией и чувствами балетмейстера. Эта и есть та самая «магия».

Продолжение по ССЫЛКЕ.