Директор автошколы в Петрозаводске выдавала «липовые» свидетельства о прохождении курсов

В отношении директора автошколы возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.

Следователями следственного отдела Петрозаводска Следкома Карелии в отношении 57-летней женщины было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.

По данным следствия, подозреваемая, являясь директором автошколы в городе Петрозаводске, действовала в сговоре с другими сотрудниками автошколы, когда за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей выдала свидетельство об окончании курсов водителей на категорию «D» гражданину, который фактически не проходил обучение.

Следствие располагает данными о том, что противозаконные действия в системе совершались участниками группы. Ее деятельность пресекли правоохранительные органы.



Следком устанавливает всех обстоятельства преступления, а также выявляет дополнительные эпизоды преступной деятельности. По месту жительства и работы подозреваемой провели обыски. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили в пресс-службе МВД и опубликовали видео обысков.