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Директор ЕДДС Петрозаводска: «Скорая», попавшая в ДТП, везла больного ребенка»

Новости. Происшествия
10:13, 22 Августа 2022
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру» / скриншот видео

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В центре столицы Карелии легковой автомобиль не пропустил машина скорой помощи с проблесковыми маячками и устроил ДТП.

Ранее сообщалось, что 20 августа в 15.15 на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи.

Директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов сегодня на планерке в мэрии сообщил, что попавшая в ДТП «скорая» ехала со звуковым сигналом и проблесковыми маячками и везла больного ребенка.

В результате столкновения в машине скорой помощи пострадал пассажир, а ребенок был перенесен в другую «скорую» и доставлен в больницу.

Вадим Измайлов призвал водителей быть внимательнее на дороге и пропускать машины со спецсигналами.

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