Директор ЕДДС Петрозаводска: «Скорая», попавшая в ДТП, везла больного ребенка»

В центре столицы Карелии легковой автомобиль не пропустил машина скорой помощи с проблесковыми маячками и устроил ДТП.

Ранее сообщалось, что 20 августа в 15.15 на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи.

Директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов сегодня на планерке в мэрии сообщил, что попавшая в ДТП «скорая» ехала со звуковым сигналом и проблесковыми маячками и везла больного ребенка.

В результате столкновения в машине скорой помощи пострадал пассажир, а ребенок был перенесен в другую «скорую» и доставлен в больницу.

Вадим Измайлов призвал водителей быть внимательнее на дороге и пропускать машины со спецсигналами.