Директор фирмы в Карелии сорвал сроки ремонта поселковой поликлиники

Суд вынес приговор директору компании, не уложившейся в сроки ремонта поликлиники, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверки прокуратуры Медвежьегорского района было установлено нарушение сроков ремонта отделения поликлиники в поселке Пиндуши. Контракт, заключенный районной больницей с одной из строительных организаций, предусматривал окончание ремонта до 10 сентября 2022 года. Однако в этот срок ремонт завершен не был.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении директора организации. Материалы были направлены в суд.

В результате мировой суд признал директора компании виновным и назначил ему штраф — более 30 тысяч рублей.

Судебное постановление не вступило в законную силу.