Директор фирмы в Петрозаводске выплатил долги по зарплате и помирился с сотрудниками

В Петрозаводске руководитель фирмы задолжал работникам 330 тысяч рублей и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что с марта 2018 по октябрь 2020 года директор общества с ограниченной ответственностью, фактически расположенного в Петрозаводске, в нарушение законодательства, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы двум работникам, в результате чего образовалась задолженность более 330 тысяч рублей. Директор, имея реальную возможность для выплаты заработной платы, расходовал денежные средства на цели, не связанные с погашением задолженности.

В ходе предварительного следствия, задолженность перед работниками полностью погашена. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.