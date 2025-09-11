Директор форелевого предприятия «Кала-Ранта» предложил школьникам Приладожья работу

Гендиректор АО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко рассказал старшеклассникам в Хийтола и Ихала о возможностях трудоустройства.

Группа компаний «Кала-Ранта», которая работает в поселке Куркиеки Лахденпохского района, вошла в Совет по профессиональной ориентации граждан и кадровой политики при администрации Лахденпохского района. В рамках взаимодействия с Кадровым центром руководство «Кала-Ранта» провело встречи со студентами техникума в Лахденпохья и учениками Ихальской, Куркиекской и Элисенваарской школ, а также Райваттальской школы в Хийтола.

На встрече со школьниками в Хийтола гендиректор компании Владимир Оксаниченко рассказал, что планируется расширение бизнеса на территорию Хийтольского поселения. Старшеклассники узнали о целевом обучении в вузах Санкт-Петербурга, мерах поддержки для студентов и возможностях трудоустройства.

- Это часть большой работы, которую группа компаний проводит для того, чтобы молодежь связывала свое будущее с малой родиной, с нашим Лахденпохским районом. Нам нужны молодые специалисты, и мы стараемся создавать условия, чтобы местные ребята, получив образование, не покидали свой край. Для этого не только налаживаем сотрудничество со школами по профориентации, но и вносим вклад в благоустройство, в развитие социальной инфраструктуры», - прокомментировал гендиректор ЗАО «Вирта», которое входит в группу компаний «Кала-Ранта», Тимур Газимагомедов.

Напомним, что недавно в поселке Куркиеки завершили работы по благоустройству набережной. На эти цели направили более 9 млн рублей. Треть этой суммы поселение получило по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», еще треть выделил местный бюджет. Оставшаяся часть, более 3 млн рублей, это вклад «Кала-Ранта».

При поддержке группы компаний в поселке в Куркиеки также ввели в эксплуатацию очистные сооружения школы. В 2022 году провели благоустройство территории детского сада и продолжили финансирование капитальной модернизации здания школы и прилегающей территории, открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Кроме того, предприятие оказывает помощь участникам СВО и членам их семей.

Напомним, что работники рыболовной отрасли Карелии зарабатывают в среднем 302,3 тыс. рублей в месяц.