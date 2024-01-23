Директор кафе выплатила зарплату за девять месяцев работнику только после допроса в Следкоме Карелии

В Следкоме Карелии в отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работнику.

В Кондопоге в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.



Так, следователи следственного отдела Кондопоги Следкома Карелии возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты свыше двух месяцев и иных установленных законом выплат.



По данным следствия, директор одного из кафе Кондопоги с марта по ноябрь прошлого года не заплатила своему работнику зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также другие выплаты, связанные с увольнением.



Суд по иску 42-летней потерпевшей признал за ней право на все эти выплаты, но денег от предпринимателя бывший сотрудник так и не получила.



Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы, послде этого в следственном отделе в отношении индивидуального предпринимателя – 36-летней местной жительницы, было возбуждено уголовное дело. Во время допроса на предварительном следствии подозреваемая вину в совершенном преступлении признала и возместила причитающиеся потерпевшей выплаты.



По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, добавили в пресс-службе Следкома Карелии.