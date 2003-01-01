Директор «Карбон-Шунгит» развеял слухи о банкротстве предприятия и объяснил историю с его приватизацией

«Столица на Онего» пообщалась с генеральным директором НПК «Карбон-Шунгит» Владимиром Григорьевым, который осветил актуальные вопросы вокруг возглавляемого им предприятия.

В июле парламент Карелии одобрил решение правительства республики о приватизации госпакета компании «Карбон-Шунгит». 50,3% акций предприятия, занимающегося добычей древнейшего минерала — шунгита, используемого во многих отраслях промышленности, должны обрести нового собственника уже в следующем году.

Для российского общества, пережившего «лихие девяностые», само слово «приватизация» до сих пор является сильным раздражителем, любое его упоминание вызывает резонанс. Вот и после появления новости о грядущей приватизации «Карбон-Шунгит» информационное поле Карелии запестрело заголовками о «расхищении народного добра» и «предстоящем банкротстве предприятия с целью продажи за бесценок».

Чтобы разобраться в ситуации, «Столица на Онего» встретилась с генеральным директором компании НПК «Карбон-шунгит» Владимиром Григорьевым и поговорила о судьбе предприятия. Читайте наш материал.