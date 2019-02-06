10:07, 06 Февраля 2019
Директор "Карелия Фиш" получил штраф за нарушения природоохранного законодательства
Новости по теме
Загрузка...
ООО "Карелия Фиш" незаконно построило на территории реки Кемь нестационарный дом для временного проживания и необорудованную стоянку, сообщили в прокуратуре Карелии.
По данным фактам прокуратура внесла директору общества представление об устранении нарушений закона, на основании которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Проведенный в ноябре 2018 года повторный выезд показал, что к работам по сносу самовольной постройки организация приступила, однако водоохранная зона реки по-прежнему незаконно использовалась для стоянки транспортных средств.
Директор организации получил штраф в размере 8 тысяч рублей.
В настоящее время нарушения законодательства об охране окружающей среды устранены.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
31.01.2019, 06:40
01.02.2019, 19:10
Аналитика
05.02.2019 09:31
Политкухня
В Олонецком районе 3 февраля проходили дополнительные выборы в органы местного самоуправления.
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
Чтиво
04.02.2019 09:31
Без политики
Закончился январь. Но даже первый месяц года имеет свои плоды для медицинской компании "ЛабСтори".
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
31.01.2019 11:54
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии