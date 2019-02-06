Директор "Карелия Фиш" получил штраф за нарушения природоохранного законодательства

ООО "Карелия Фиш" незаконно построило на территории реки Кемь нестационарный дом для временного проживания и необорудованную стоянку, сообщили в прокуратуре Карелии.

По данным фактам прокуратура внесла директору общества представление об устранении нарушений закона, на основании которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Проведенный в ноябре 2018 года повторный выезд показал, что к работам по сносу самовольной постройки организация приступила, однако водоохранная зона реки по-прежнему незаконно использовалась для стоянки транспортных средств.

Директор организации получил штраф в размере 8 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения законодательства об охране окружающей среды устранены.