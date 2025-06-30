Директор карельской фирмы перевел мошенникам крупную сумму

Аферисты подделали профиль бизнес-партнера мужчины.

В Калевальском районе Карелии возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Директор местной организации сообщил полиции, что потерял 490 тысяч рублей из-за аферистов. Подробности рассказали в МВД.

По словам потерпевшего, он получил сообщение в мессенджере от человека, представившегося его деловым партнером. Злоумышленники скопировали профиль настоящего коллеги — использовали его фото и имя, но скрыли номер телефона.

Сначала мошенники попросили реквизиты фирмы, а затем сообщили о проблемах с интернетом и попросили перевести 490 тысяч рублей на счет частного лица. Когда через некоторое время настоящий партнер позвонил и спросил о странном переводе, директор понял, что стал жертвой обмана.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего.