Директор Карельской госфилармонии Ирина Устинова покидает свой пост

Руководитель филармонии Карелии Ирина Устинова увольняется и уезжает в другой регион.

Как стало известно «Столице на Онего», с 23 января место директора Карельской государственной филармонии будет вакантным. Ирина Устинова, руководившая учреждением с 21 февраля 2011 года, приняла решение уволиться по своему желанию. Заслуженный работник культуры Карелии победила в конкурсе на должность директора филармонии в другом регионе.

Ирина Устинова подтвердила нашему изданию информацию о своем отъезде.

«Увольняюсь с 23 января. Я 12 лет отработала в карельской филармонии. В силу своих внутренних особенностей мне нужно что-то менять, чтобы двигаться дальше. Хочется перемен», - сказала Ирина Дмитриевна, не уточняя регион, куда переезжает.

Напомним, Ирина Устинова окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К.Глазунова по специальности «музыковедение» и заочное отделение Международного института экономики и права (Москва) по специальности «менеджмент организации». Она начала свою трудовую деятельность во Дворце творчества детей и юношества» (педагог дополнительного образования). С 2007 по 208 годы работала начальником отдела развития Карельской государственной филармонии, затем - директором по развитию журнала «Карелия сегодня» в ООО Издательский Дом «Скандинавия». С 2008–2011 годы занимала пост директора Карельского регионального Центра молодежи. С 2011 года руководила Карельской госфилармонией.

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