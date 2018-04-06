Директор коммунальной компании в Карелии оштрафован за отсутствие кодекса служебной этики на предприятии

Руководитель коммунального предприятия в Лоухском районе оштрафован за невыполнение требований прокурора и отсутствие кодекса служебной этики, сообщает прокуратура Карелии.

Как показала ведомственная проверка, проведенная в декабре 2017 года в коммунальной компании в Лоухском районе, на предприятии не были определены меры по противодействию коррупционных и иных правонарушений. Кроме того, не разработаны стандарты и процедуры, обеспечивающие добросовестную работу предприятия. Кодекс служебной этики и служебного поведения работников организации не принят.

Прокурор района внес директору представление, которое в установленный срок не было рассмотрено, требования прокурора не исполнены.

В итоге было возбуждено административное производство.

Мировой суд оштрафовал руководителя предприятия на 2,5 тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.