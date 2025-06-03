Директор компании «Мама Карелия» опроверг информацию о продаже бизнеса

На «Авито» предприятие предлагают купить за 65 млн рублей.

Директор компании «Мама Карелия» Григорий Щеголев опроверг информацию о продаже бизнеса, которая появилась на сайте «Авито». Об этом он заявил в разговоре с РБК.

Судя по объявлению, предприятие продают за 65 миллионов рублей. В публикации утверждается, что бизнес успешен, но достиг потолка развития из-за нехватки производственных мощностей.

Щеголев объяснил, что несколько лет назад компания действительно размещала подобное объявление для поиска инвесторов, но сейчас предприятие не продается. «Возможно, объявление было опубликовано по ошибке», — сказал директор.

Компания, расположенная в Суоярви, продолжает работать в обычном режиме. Она специализируется на производстве продуктов из дикорастущих ягод и трав — чая, варений, соусов и цукатов. Большую часть сырья предприятие заготавливает самостоятельно, остальное покупает у местных поставщиков.

По официальным данным, в 2024 году выручка «Мама Карелия» составила 77,2 миллиона рублей при прибыли 10,2 миллиона. Компания работает с 2016 года и имеет 12 направлений деятельности, основное из которых — сбор и заготовка дикорастущих плодов и ягод.