Директор компании на севере Карелии задолжал своему работнику почти полмиллиона рублей

В отношении руководителя частной фирмы в Костомукше возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью в Костомукше.



Мужчину подозревают в невыплате зарплаты сроком больше двух месяцев. По версии следствия, с июня по декабрь руководитель не выплачивал заработную плату работнику, при этом у него была такая возможность. Сумма долга составила 420 тысяч рублей.

Ведется следствие. Костомукшанину грозит до трех лет лишения свободы.