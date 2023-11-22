Директор Кондопожского ЦБК рассказал о вызовах, которые бросили комбинату пандемия и санкции

О том, как «игроки» отрасли адаптируются к меняющимся условиям рынка, рассказал Сергей Байдин.

По словам Сергея Байдина, управляющего директора Кондопожского ЦБК, первым вызовом для производства стала пандемия, в которую практически отсутствовало живое деловое общение с партнерами.

«Мы ощутили все последствия недостатка качественного общения между производителями и потребителями — то есть с теми, для кого мы производим бумагу, и с теми, кто производит оборудование и сырье для нас», — подчеркнул он.

Вторым вызовом стало наступление санкций.

Впрочем, Сергей Байдин уверен, что у такой встряски есть и плюсы. Какие — подробнее об этом читайте в нашем материале.