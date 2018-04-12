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Новости. Общество
09:51, 12 Апреля 2018

Директор лагеря "Золото Белого моря" не понимает, почему Коваленко и Котович судят за гибель детей на Сямозере

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Директор лагеря "Золото Белого моря" Денис Орлов назвал причины трагедии на озере Сямозеро в Карелии.

Напомним, обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Все подсудимые кроме Виноградова с обвинением не согласны.

Отметим, что лагерь "Золото Белого моря" ранее располагался на одном из островов Белого моря в Лоухском ране Карелии, но после трагедии на Сямозере был закрыт. Теперь он базируется в Мурманской области.

"Мне не ясно, почему обвиняются чиновники Роспотребнадзора. Они должны были контролировать санитарные правила. Санитария здесь не связана с гибелью детей", - написал в Facebook Денис Орлов.

Ранее сообщалось, что водные походы в лагере ООО "Парк-отель" Сямозеро были запрещены по решению Роспотребнадзора Карелии.

По его мнению, причинам трагедии стали: преступный сговор чиновников Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с владельцем лагеря и карельскими чиновниками; попустительство МВД Карелии и детского омбудсмена Оксаны Старшовой, игнорировавших многочисленные жалобы родителей на происходившие в лагере преступления; отсутствие опыта и понимания возможных последствий у руководителя похода; заложенные в конструкции каноэ Sava700 низкая остойчивость и плавучесть; прием на инструкторские позиции студентов, не имевших ни подготовки, ни инструкторских свидетельств; отсутствие контроля со стороны ГИМС Карелии, пропустивших при проверках суда, не пригодные к водным переходам вдали от берега; разделение судов на воде, отсутствие сопровождающего взрослого в одном из каноэ; дефекты системы оповещения 112 МЧС Карелии.

По его словам, каноэ Sava 700 - плавающий гроб даже без перегруза и в исправном состоянии. "Как это не заметили за много лет проверяющие из ГИМС- МЧС?" – сказал он.

"Руководство Карелии рапортовало в мае 2016 года о полной готовности лагерей, в том числе и лагеря на Сямозеро. Об этом говорила вице-премьер Валентина Улич, при этом она была в курсе выявленных в 2015 году прокуратурой нарушений в парке-отеле "Сямозеро", которые так и не были устранены. Валентины Улич нет среди обвиняемых", - пишет Орлов.

"Нет среди обвиняемых и уполномоченной по правам детей Оксаны Старшовой, которая не могла не знать о ситуации в лагере, о совершавшихся там преступлениях. В 2011 году — во время того сезона заместитель директора "парк-отеля" Александр Воронов насмерть забил битой охранника Евгения Сафонова. Показательно", - отмечает Денис Орлов.

"Не было в лагере на Сямозеро и своего медика: он приезжал раз в неделю — осмотрит детей и уезжает. И эта организация выигрывала тендеры, оставалась безнаказной? У Оксаны Старшовой не было способов воздействия? И это при том, что она была ставленницей губернатора Александра Худилайнена, выдвинувшего её на этот пост в 2014 году. От честного ответа на вопрос "В чём причина трагедии?" и "Кто и в чём конкретно виноват?" зависят будущие подходы к обеспечению безопасности на воде, безопасности в лагерях", - добавил он.

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