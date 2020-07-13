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Директор магазина в Карелии получил штраф за нарушение антитеррористического законодательства

Новости. Общество
07:25, 14 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов
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В Прионежском районе директор магазина не принял мер по антитеррористической защищенности торгового объекта и получил штраф, сообщается в Минэкономразвития Карелии.

Сотрудники Прионежской прокуратуры провели проверку магазина по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере антитеррористической защищённости.

В рамках проверки прокуратура выявила правонарушения.

При изучении дела Прионежским судом установлено, что руководство организации было проинформировано о необходимости проведения мероприятий по антитеррористической защищенности торгового объекта, при этом никаких мер принято не было.

Директору магазина назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение требований к антитеррористической защищенности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-14 08:23:36
Спорный вопрос. Ни одного случая не припомню, чтобы ранее секли за это. Кампанейщина?
Гость
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