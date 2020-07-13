Директор магазина в Карелии получил штраф за нарушение антитеррористического законодательства

В Прионежском районе директор магазина не принял мер по антитеррористической защищенности торгового объекта и получил штраф, сообщается в Минэкономразвития Карелии.

Сотрудники Прионежской прокуратуры провели проверку магазина по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере антитеррористической защищённости.

В рамках проверки прокуратура выявила правонарушения.

При изучении дела Прионежским судом установлено, что руководство организации было проинформировано о необходимости проведения мероприятий по антитеррористической защищенности торгового объекта, при этом никаких мер принято не было.

Директору магазина назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение требований к антитеррористической защищенности.