Директора одного из МУПов привлекли к уголовной ответственности за неисполнение решения суда в пользу «ТНС энерго Карелия»

«ТНС энерго Карелия» обращает внимание потребителей на необходимость своевременного внесения платы за потребленный коммунальный ресурс.

Однако некоторые муниципальные предприятия относятся к выполнению обязательств перед гарантирующим поставщиком недобросовестно, что приводит к образованию существенной задолженности и к возможным санкциям — ограничению ресурса.

Стоит отметить, что некоторые предприятия, спекулируя своим положением, не выполняют обязательства и копят долги. Принимая во внимание тот факт, что от комплексного функционирования МУП зависит комфортная жизнь потребителей, гарантирующий поставщик не может пойти на крайние меры и ограничить потребление электроэнергии.

Так, по заявлению гарантирующего поставщика суд обязал МУП «Лоухский коммунальный центр» (МУП «ЛКЦ») за свой счет в течение 60 дней установить необходимые автономные источники питания, для полной и безопасной работы объектов водоснабжения и водоотведения, без потребления электроэнергии. По факту установки автономных источников питания предприятию было предписано направить в адрес «ТНС энерго Карелия» уведомление о готовности к самостоятельному введению полного ограничения электроснабжения из внешней электросети.

МУП «ЛКЦ» решение суда проигнорировало. В связи с чем «ТНС энерго Карелия» было вынуждено направить заявление в службу судебных приставов о проведении проверки в отношении руководителя МУП «ЛКЦ» на предмет возможного наличия в действиях указанного лица составов преступлений по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда» и (или) «Воспрепятствование исполнению вступивших в законную силу решений суда»).

В результате рассмотрения уголовного дела, руководитель МУП «ЛКЦ» осужден по ч. 2 ст. 315 УК РФ и оштрафован.