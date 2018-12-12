Директор Петрозаводского ГорПО рассказал, как из "Шанхая" появился цивилизованный Центральный рынок

Лучшее в Карелии потребительское общество – Петрозаводское ГорПО – отмечает юбилей; директор предприятия Борис Махренский вспоминает, как создавалось и развивалось потребительское общество.

12 декабря одному из несомненных лидеров цивилизованной торговли нашей республики – Петрозаводскому ГорПО исполнилось 60 лет. Эта знаковая дата говорит, прежде всего, о том, что, несмотря на пройденные вместе со всей страной огромные трудности, натиск "дикого" рынка, ГорПО не только успешно выстояло и прочно стоит на ногах, но и продолжает развиваться дальше.

Ветераны потребительского общества, давно знающие Махренского, убеждены: не будь руководителем он, торговая марка ГорПО не завоевала бы таких высоких позиций. Особенно если учесть, с чего все начиналось.

Петрозаводское ГорПО образовалось в конце 1987 года. Вскоре, в соответствии с постановлениями правительства РСФСР и КАССР "Об улучшении работы колхозных рынков", Горкоопторг принял под свое крыло старый полуразрушенный городской рынок. От слияния этих двух, таких не похожих друг на друга структур появилось Петрозаводское ГорПО.

В те годы рынок, который горожане тогда метко называли Шанхаем, был убыточен. Его конструктивные элементы, инженерные сети находились в аварийном состоянии, вследствие чего эксплуатация рынка была невозможна. И снова ГорПО приступает к несвойственной ему функции – капитальному ремонту и реконструкции рынка.

Все это также происходило с непомерными трудностями, о чем лучше всего знают только руководители, специалисты ГорПО. Именно им приходилось выбивать средства, устранять всевозможные заторы, возникающие на пути рыночного конвейера.

В результате, благодаря, без преувеличения, самоотверженному труду, прежде всего, руководителя ГорПО Бориса Махренского, других ответственных работников предприятия, в апреле 1991 года вступила в строй первая очередь поднятого из руин, реконструируемого Центрального рынка.

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