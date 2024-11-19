Директор петрозаводской компании осужден за мошенничество в особо крупном размере

Житель Карелии осужден за мошенничество, связанное с неисполнением муниципального контракта.

Как сообщили в МВД Карелии, 52-летний петрозаводчанин - директор одной из компаний по результатам открытого конкурса заключил контракт с администрацией Кемского муниципального района на строительство здания. После проведения инженерно-геологических изысканий фирма должна была получить оплату 80 % от стоимости контракта.

В ходе следствия установлено, что фигурант в полном объеме обязанности по контракту не исполнил и исказил сведения, предоставленные в отчете на экспертизу.

На основании заведомо ложных документов, житель карельской столицы обманным путем похитил у администрации Кемского муниципального района без малого 790 000 рублей.

Факты его преступной деятельности выявлили и раскрыли сотрудники УФСБ Карелии с участием сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции карельского МВД.

Уголовное дело было напралено в суд.

В отношении 52-летнего петрозаводчанина вынесен обвинительный приговор. Он осужден к штрафу в размере 150 000 рублей и обязан возместить сумму гражданского иска - 790 000 рублей.