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Новости. Криминал
16:36, 03 Апреля 2018

Директор питерского предприятия задолжал работникам из Карелии почти полтора миллиона

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Теперь руководитель ООО "Полярная звезда" предстанет перед судом.

Прокурор Сегежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по факту невыплаты заработной платы работникам местного предприятия, сообщили в республиканской прокуратуре.

Бывший генеральный директор ООО "Полярная звезда" обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145-1 Уголовного кодекса Российской Федерации (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Предварительным следствием было установлено, что указанная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, для осуществления деятельности нефтебазы в Карелии приняла на работу по трудовому договору на неопределенный срок 10 жителей Сегежи. По версии следствия, генеральный директор ООО "Полярная звезда" с февраля по декабрь 2017 года не выплачивал заработную плату этим 10 работникам, а также производил оплату труда в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Нарушение сроков оплаты труда доходило до пяти месяцев. Общая сумма задолженности за указанный период составила более 1,4 миллиона рублей.

После вмешательства прокуратуры Сегежского района в рамках судебного понуждения и в ходе следствия задолженность по заработной плате удалось полностью погасить. Уголовное дело будет направлено в Сегежский городской суд.

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