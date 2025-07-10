Директор проектной компании в Карелии больше года не выплачивал зарплату сотрудникам

Директора коммерческой компании привлекли к ответственности за невыплату зарплат 6 сотрудникам.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение. Руководителя коммерческой организации, осуществляющей проектную деятельность в сфере дорожного строительства, обвиняют в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

— По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором и учредителем компании, в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года, при наличии финансовой возможности не выплачивал зарплату 6 работникам. Средства, предназначенные для оплаты труда, направлялись на иные цели, в том числе обеспечение текущей деятельности предприятия и личные нужды обвиняемого, — рассказали в ведомстве.

Общая сумма задолженности составила свыше 2,9 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следкоме Карелии. В ходе расследования обвиняемый возместил потерпевшим треть суммы. На его автомобиль - «BMW X6» наложен арест.