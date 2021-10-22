Директор школы №46 в Петрозаводске перешла на работу в министерство

Бывший директор школы №46 в Петрозаводске ушла на работу в министерство образования Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», с 1 октября должность первого заместителя министра образования Карелии занимает Жанна Леонтьевна Петрова, ранее являвшаяся директором школы №46.

По информации учебного заведения, на сегодняшний день обязанности директора школы исполняет Наталья Леонтьева, замдиректора по учебно-воспитательной части.

Ранее сообщалось, что Жанна Петрова возглавила школу №46 в декабре 2016 года, когда прежний директор Лариса Воробьева перешла на работу в мэрию, возглавив управление по вопросам семьи и детства.

До Жанны Петровой кресло первого замминистра образования Карелии занимала Наталья Кармазина, которая с июля этого года является замглавы Петрозаводска, председателем комитета социального развития администрации города.