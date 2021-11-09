Директор школы неожиданно отказалась от мандата депутата горсовета Петрозаводска

Досрочно прекращены полномочия депутата Петрозаводского городского совета Елены Прожеевой.

На сессии Петросовета, которая прошла в минувший понедельник, 8 ноября, было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата горсовета Елены Прожеевой. Директор школы №35 была избрана по единому избирательному округу в составе единого списка партии «Единая Россия».

Причин, побудивших новоиспеченного депутата, покинуть Петросовет на сессии не назвали. Но данное решение городскими парламентариями было принято на основе заявления от Елены Прожеевой. Елена Владимировна попросила прекратить депутата по собственному желанию.

По информации источника «Столицы на Онего», мандат Прожеевой единороссы отдадут заместителю председателя Петросовета 27 и 28 созыва, исполняющему обязанности спикера горсовета до 7 октября этого года Александру Ханцевичу.

Ранее депутаты оппозиционных фракций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку законности решений первой сессии Петросовета.