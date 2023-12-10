Директор строительной фирмы пытался подкупить начальника суоярвской полиции

По версии следствия, мужчина пытался заплатить полицейскому, чтобы на стройплощадке беспрепятственно работали иностранцы.

Сотрудники республиканского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы. Мужчину обвиняют в даче крупной взятке полицейскому. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).



Как сообщили в карельской прокуратуре, по версии следствия, в сентябре в Петрозаводске злоумышленник, возглавляющий строительную организацию, выполняющую работы по отделке школы в Суоярвском районе, передал начальнику ОМВД России «Суоярвское» 50 тысяч рублей.



Это была часть оговоренной суммы в 200 тысяч. За это полицейский должен был отказаться от намерения привлечь иностранных рабочих фирмы к административной ответственности за отсутствие трудового патента на сиденье автомобиля.



Оперативным сопровождением занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики.



О случившемся начальник окружной полиции сообщил в правоохранительные органы, после чего строителя задержали с поличным.



Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 12 лет колонии.