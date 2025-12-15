Директор театра кукол Карелии рассказала, как он изменился за 90 лет

Директор учреждения поделилась с журналистами, как менялся театр и почему артисты вышли из-за кулис.

14 декабря Театр кукол Карелии отметил свое 90-летие постановкой-путешествием во времени, где встретились любимые герои, знакомые зрителям на протяжении десятилетий.

Сегодня театр использует современные технологии и новые виды кукол, включая планшетные, которыми артисты управляют на виду у зрителей.

«Мы думаем о будущем, а театр — это всегда развитие. Тот театр кукол, в который приходили наши бабушки и дедушки, — конечно, он другой. Это были тростевые куклы, а кукловоды были за кулисами. Потом артисты стали пытаться выходить из-за кулис. И теперь они так «вышли», что обратно не загонишь», — рассказала директор театра Любовь Васильева.

В 2025 году театр также удостоился национальной премии «Арлекин» от Союза театральных деятелей, которой награждены лишь шесть из 180 театров кукол страны.

«Это показывает, что мы держим планку, и это, кстати, наш профессиональный термин, который означает «держать куклу правильно, на уровне»», — добавила Любовь Васильева.

Подробный репортаж с концерта — в материале «Республики».