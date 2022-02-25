Директор троллейбусного предприятия Петрозаводска объяснил, почему депо нельзя отремонтировать

Ремонт троллейбусного депо в Петрозаводске потребует его закрытия на несколько лет, что приведет фактически к остановке работы предприятия.

Об этом сообщил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев на встрече с депутатами Петросовета.

По его словам, депо на улице Московская было построено в 1960-х годах фактически из дерева. Из этого материала сделаны все несущие конструкции. Электропроводка находится в плачевном состоянии, и МЧС в любой момент может закрыть депо за нарушение противопожарных норм. Вспомогательные помещения, построенные из кирпича, тоже дышат на ладан — глубокие трещины в стенах могут привести к их обрушению.

По словам директора, если ремонтировать действующее депо, то придется остановить его работу на несколько лет. В этот период троллейбусы где-то надо обслуживать, а, значит, потребуется временная площадка, но ее не существует.

Что предлагает директор, читайте в статье «Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?».