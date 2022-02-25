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Директор троллейбусного предприятия Петрозаводска объяснил, почему депо нельзя отремонтировать

Новости. Общество
09:48, 01 Марта 2022
фото: Столица на Онего

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Ремонт троллейбусного депо в Петрозаводске потребует его закрытия на несколько лет, что приведет фактически к остановке работы предприятия.

Об этом сообщил директор ПМУП «Городской транспорт» Виктор Клещев на встрече с депутатами Петросовета.

По его словам, депо на улице Московская было построено в 1960-х годах фактически из дерева. Из этого материала сделаны все несущие конструкции. Электропроводка находится в плачевном состоянии, и МЧС в любой момент может закрыть депо за нарушение противопожарных норм. Вспомогательные помещения, построенные из кирпича, тоже дышат на ладан — глубокие трещины в стенах могут привести к их обрушению.

По словам директора,  если ремонтировать действующее депо, то придется остановить его работу на несколько лет. В этот период троллейбусы где-то надо обслуживать, а, значит, потребуется временная площадка, но ее не существует.

Что предлагает директор, читайте в статье «Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска?».

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Комментарии

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Изя
2022-03-01 10:39:36
Врёт всё . Уже был такой же на кургане биатлонист , чушь нёс в угоду барыгам )) :)
Спортсмен
2022-03-01 10:21:16
Хорош лапшу вешать! Стройка намечается на этом месте, жилых домов, все уже знают...
кир
2022-03-01 10:05:24
Это не для рядового обывателя. Работайте, братья. Вам платят за это. А деньги из Москвы умеете выцыганить.
Гость
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