Директор центра Гамалеи оценил безопасность назальной вакцины

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что у назальной вакцины нет никаких побочных эффектов.

Никаких побочных эффектов у назальной вакцины от SARS-CoV-2 не выявлено, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — сказал он.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи.

Гинцбург также рассказал РИА Новости, что вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.

По словам ученого, прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить.

Как сообщает РИА Новости, вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.