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Директор «Центра спортивной подготовки» высказался за возрождение горнолыжного центра у «Кургана»

Новости. Общество
15:30, 27 Января 2022
фото: © САМПО ТВ 360º

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Строительство в Петрозаводске Кластера зимних видов спорта в рамках реконструкции спортцентра «Курган» даст возможность возрождения горнолыжного центра «Горка».

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» директор республиканского «Центра спортивной подготовки» Тимур Зорняков.

По его словам, концепция Кластера предусматривает создание спортобъектов на территории бывшего стадиона «Коммунальник», рядом с которым несколько лет назад работали горнолыжные трассы развлекательного центра «Горка».

«В планах концепции было возрождение, в том числе, горнолыжного центра „Горка“, потому что он пользовался огромным спросом… Там были хорошие, интересные проекты, гранты, занимались дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Близость к городу, возможность в течение получаса оказаться на спортивном объекте — это является определяющим для планирования развития Кластера», — сказал Зорняков.

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Комментарии

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David .
2022-01-27 16:18:05
Если бы "Горку" целенаправленно не душили, то и возрождать не пришлось бы!
Житель Карелии
2022-01-27 16:15:39
Тимур, хорошая попытка..., НО НЕТ ! Курган вы не должны "трогать"! Зачем вы лукавите? Вы же знаете, что построив "кластер" вы закроете Курган от всех не профессиональных спортсменов. Мы вам не позволим реализовать ваши "хотелки". Вы с Любарским даже дороги не можете почистить в городе.... О каких масштабных проектах можно говорить?
Саныч
2022-01-27 16:25:29
Житель Карелии, так точно!
Саныч
2022-01-27 16:14:02
Пусть у себя в квартире строит какие угодные Кластеры. Оставьте Курган в покое. Один хрен вы лично этого миллиарда не увидите.
Изя
2022-01-27 16:10:07
Бабло видимо спокойно спать не даёт , опыт валерика ничему не научил ))) :)
Андрей Баранов
2022-01-27 15:51:48
Правильно, Тимур ! ДЛЯ детей и подростков физкультура и спорт в шаговой доступности !!! Для обычных людей прогулки, обычных людей зож и немного физкультуры в городе . А взрослый спорт и соревнования ЗА ГОРОД, НА ОКРАИНУ !!!
Os
2022-01-27 16:22:50
Андрей Баранов, так там на Кургане для детей целый развлекательный парк, огромный футбольный манеж СШ-7 и хоккейный стадион планируют.
Андрей Баранов
2022-01-27 16:30:27
Os, :) спасибо. Я в теме. Все можно, и все влезет, только не так как на первоначальном проекте нарисовано. Если пойдут на переконфигурирование предполагаемого кластера, будет хорошо.
Hoвый
2022-01-27 15:49:14
Шах и мат краснокнижным протестунам
Гость
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