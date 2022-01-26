Директор «Центра спортивной подготовки» высказался за возрождение горнолыжного центра у «Кургана»

Строительство в Петрозаводске Кластера зимних видов спорта в рамках реконструкции спортцентра «Курган» даст возможность возрождения горнолыжного центра «Горка».

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» директор республиканского «Центра спортивной подготовки» Тимур Зорняков.

По его словам, концепция Кластера предусматривает создание спортобъектов на территории бывшего стадиона «Коммунальник», рядом с которым несколько лет назад работали горнолыжные трассы развлекательного центра «Горка».

«В планах концепции было возрождение, в том числе, горнолыжного центра „Горка“, потому что он пользовался огромным спросом… Там были хорошие, интересные проекты, гранты, занимались дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Близость к городу, возможность в течение получаса оказаться на спортивном объекте — это является определяющим для планирования развития Кластера», — сказал Зорняков.