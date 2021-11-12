Директор турфирмы в Петрозаводске может отправиться в колонию на 4 года

Присвоившую 800 тысяч рублей клиентов директора туристической фирмы «Краски мира» Зинаиду гособвинение попросило приговорить к 4 годам колонии общего режима.

Судья петрозаводского городского суда Роман Парамонов завершает рассмотрение уголовного дела в отношении 49-летней директора туристической фирмы «Краски мира» Зинаиды, обвиняемой в присвоении 800 тысяч рублей клиентов.

В минувшую пятницу, 19 ноября, за мошенничество в крупном размере гособвинитель, представитель прокуратуры Петрозаводска Ольга Иванова просила приговорить директора турфирмы к 4 годам колонии общего режима.

Как мы ранее сообщали, следствие городской полиции обвиняет руководителя турфирмы в мошенничестве в крупном размере и в присвоении чужого имущества. По версии правоохранителей, женщина получила от шестерых клиентов за туристические путевки почти 800 тысяч рублей, однако свои обязательства перед ними не выполнила, и они не смогли отдохнуть на море за рубежом. Так, признанные потерпевшими супруги из Петрозаводска Надежда и Алексей, интересы которых представляет адвокат Михаил Шогин, вместе с пятилетней дочерью осенью 2017 года планировали отдохнуть в Турции.

Как рассказала Надежда «Столице на Онего», за путевку с 30 августа по 11 сентября они заплатили турфирме «Краски мира» почти 116 тысяч рублей, однако поездка в теплые края не состоялась. При этом Надежда и другая потерпевшая, заплатившая турфирме и вовсе 300 тысяч рублей, с семьей также не съездившая на море, «своих кровных» до сих пор не дождались. Как прозвучало в суде, на сегодняшний день Зинаида возвратила этим потерпевшим всего лишь по 10 тысяч рублей.

По информации Михаила Шогина, свою вину Зинаида не признает. Что касается возглавляемой ею турфирмой «Краски мира», то свою деятельность она прекратила. 6 декабря судья Роман Парамонов планирует предоставить Зинаиде последнее слово. После этого последует приговор, о котором мы сообщим.