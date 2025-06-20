Директора АНО в Карелии обвиняют в мошенничестве с землей

Директор АНО в Карелии путем обмана приобрела земельные участки в Сортавальском районе для организации турбизнеса.

Следователи карельской полиции завершили расследование уголовного дела. Установлено, что подозреваемая будучи директором одной из автономных некоммерческих организаций, путем обмана приобрела право на 3 земельных участка в Сортавальском районе. Общая стоимость — более 20 миллионов рублей, но купила женщина даже не за миллион.

«Фигурантка разделила находящуюся в собственности некоммерческой организации землю на 3 участка, изготовила подложные документы, одобряющие осуществление сделки на передачу права собственности и зарегистрировала объекты недвижимости на свое имя. Впоследствии землей распорядилась по своему усмотрению, используя её для организации туристического бизнеса», — рассказали в МВД Карелии.

Как рассказали «Столице на Онего», турбаза уже принимала туристов. Сотрудники полиции установили, что участки, общей площадью более 65 700 квадратных метров и стоимостью более 20 миллионов рублей подозреваемая приобрела за 365 000 рублей.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, направлено в суд. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до 10 лет.