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Новости. Культура
12:13, 09 Марта 2018

Директора ансамбля "Кантеле" Лилию Степанову проводили на пенсию

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Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" проводил на заслуженный отдых своего директора Лилию Степанову, которая руководила известным коллективом 17 лет.

Накануне Международного женского дня Заслуженного работника культуры Российской Федерации и Республики Карелия, лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры Лилию Степанову чествовали на заседании коллегии министерства культуры республики. От имени главы Карелии Лилии Алексеевне вручили Благодарственное письмо за многолетнее служение культуре Карелии, прозвучали слова искренней благодарности и уверенности в дальнейшем творческом сотрудничестве от министра культуры Карелии Алексея Лесонена. А 2 марта в зале Дома "Кантеле" сотрудники ансамбля, коллеги, друзья в торжественной обстановке проводили своего руководителя на заслуженный отдых, сообщили на сайте "Кантеле".

Лилия Степанова возглавляла Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" с 2001 года. По ее инициативе и под ее руководством был реализован масштабный проект "Дом "Кантеле", включивший реконструкцию здания ансамбля (памятника истории и культуры республиканского значения) и создание современной инновационной организационно-управленческой системы профессионального национального коллектива. Сегодня Дом Кантеле стал этнокультурным просветительским центром для жителей и гостей Петрозаводска, объектом культурного туризма, открытым для гостей республики. По инициативе Степановой при ансамбле "Кантеле" начала работу Молодежная студия, предоставляющая услуги по музыкально-эстетическому воспитанию детей по направлениям: исполнительство на кантеле, вокал, хореография. Ежегодно в студии занимаются более 100 детей, получающих духовно-нравственное воспитание на основе ценностей духовной культуры коренных народов Карелии.

По инициативе и под руководством Лилии Алексеевны реализованы многие информационно-просветительские проекты, вышли в свет книги по истории коллектива и деятельности его лидеров: "Живое кантеле: страницы жизни и творчества В.П. Гудкова (1899-1942)" и "В.И.Кононов: живущий в танце" (автор И.Б.Семакова), "Кантеле: ступени к совершенству" (автор И.В.Шишканова).

Руководству ансамблем предшествовала многолетняя работа Лилии Алексеевны на посту начальника управления культуры администрации местного самоуправления Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-09 15:06:21
Кир прав. " Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита ".
Неравнодушный
2018-03-09 14:50:28
Пенсия - это когда человеку платят за то, чтобы он не работал.
кир
2018-03-09 14:41:11
"Запад нам поможет", классика "Двенадцать стульев". Сейчас многих сметут, особенно пенсионеров. Слышал, что на Пушкинской ещё есть попытки сопротивления престарелых, также как в ПетрГУ.
Mike
2018-03-09 14:04:13
Давно пора. Надоела всем уже
однозначно
2018-03-09 13:29:27
А говорят, что безработица. Одни пляшут, другие плясунами руководят. Все при деле.
Гость
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