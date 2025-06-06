Нового директора ищут в гимназию Петрозаводска

Конкурс на замещение вакантной должности директора объявила мэрия карельской столицы.

В Петрозаводске объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Ломоносовской гимназии, сообщили в администрации города.

Документы от соискателей, уточнили в мэрии, будут принимать с 7 июля по 8 августа в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в администрации Петрозаводска по адресу: проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.

Информация о требованиях к соискателям опубликована в группе мэрии Петрозаводска.