Директора муниципального предприятия уволили в связи с утратой доверия

Прокуратура в судеб добилась прекращения полномочий директора муниципального унитарного предприятия в связи с утратой доверия.

Как рассказали в ведомстве, директор муниципального унитарного предприятия в Лахденпохском районе не принял мер к урегулированию конфликта интересов.

В его непосредственном подчинении работали его близкие родственники, а контроль за деятельностью возглавляемого им предприятия со стороны районной администрации осуществляла супруга брата.

— Еще до завершения надзорных мероприятий директор досрочно отправился в отставку по собственному желанию. Однако прокурор направил в суд исковое заявление об изменении формулировки увольнения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Прекращение полномочий связали с утратой доверия. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.